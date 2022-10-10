Шон О’Мэлли: «Зрелищно побью Яна и стану новым Конором»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя с россиянином .

«Людям нужна суперзвезда. Сейчас в UFC нет бойца уровня . Я выйду, зрелищно побью Яна и приближусь к этому уровню. Рано или поздно я стану этим парнем.

Я хочу стать новым Конором, и думаю, фанаты UFC тоже этого хотят. Им нужен кто-то, кто будет приводить их в восторг, так что на этот раз большинство людей хотят, чтобы я вышел и победил максимально эффектно», – сказал американец.

Бой О’Мэлли и Яна состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

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