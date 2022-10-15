Тренер Волкановски: «Борьба Махачева – трудная задача, но Алекс может с ней справиться»
Фрэнк Хикман, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, дал прогноз на возможный бой своего подопечного с Исламом Махачевым.
«Борьба Алекса будет хорошо сочетаться с борьбой Ислама. Махачев из Дагестана – уровень борьбы, который у них там, и традиции, на мировом олимпийском уровне. Это невероятно.
Но у Алекса тоже очень хороший уровень борьбы. Он не демонстрирует свои борцовские навыки во время боя, но всегда тренируется в этом направлении.
Ислам очень хорош в том, что делает. Он представляет невероятную угрозу для всех бойцов, но у Алекса очень хорошая защита в этом направлении и он сможет управлять борьбой Махачева. Это трудная задача, но Алекс может с ней справиться», – считает Хикман.
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