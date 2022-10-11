Алекс Волкановски объявил, что стал запасным в бою Чарльза Оливейры и Ислама Махачева

Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски стал запасным бойцом в поединке за титул в легком весе между и .

«Я забронирован в качестве запасного бойца. Я позвонил в UFC и сказал, что хочу. Мне просто нужно было убедиться, что с рукой все в порядке.

Сейчас все хорошо и есть разрешение на бой. UFC на борту, все на борту, поэтому я буду на UFC 280, чтобы набрать вес. Я с нетерпением жду этого.

Посмотрим, что произойдет. Если кто-то не сможет принять участие в поединке, я буду рядом, чтобы спасти положение.

Если нет, у меня будет гарантия, что стану следующим парнем, который поборется за титул в легком весе», – сказал австралиец.

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