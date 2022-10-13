Матеуш Гамрот: «Мой бой с Махачевым станет большим событием на территории Европы»

Польский легковес UFC Матеуш Гамрот объяснил, почему будет болеть за в бою с .

«Когда я тренируюсь, все мои мысли только о том, что я хочу драться с лучшими парнями. Ислам точно лучший в этом дивизионе и думаю, что в следующем бою он станет чемпионом.

Наш бой с ним станет большим событием на территории Европы. Если Ислам не совершит ошибок, он должен победить. Мой выбор в пользу Махачева», – сказал Гамрот.

На UFC 280, где Махачев и Оливейра поборются за вакантный титул в легком весе, Гамрот подерется с Бенеилом Дариушем.

«Он сильный соперник: всесторонне развитый, большой и сильный. У него борьба и джиу-джитсу на высоком уровне. Этот парень – один из лучших в легком весе. Я не только очень взволнован, но и хорошо подготовлен», – добавил поляк.

Бенеил Дариуш: «Махачев должен быть очень осторожен. Оливейра умеет восставать из мертвых»

Хабиб – о бое Махачева и Оливейры: «Ислам по всем навыкам лучше, он катком пройдет Чарльза»