Джон Джонс надеется выступить на UFC 282 в декабре

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в социальных сетях намекнул на возвращение в бои на UFC 282.

Сначала он выложил название турнира, а в следующем сообщении написал: «Использовал неправильный эмоджи», добавив скрещенные пальцы.

«Моя цель, моя мечта – чтобы мой первый титульник в тяжелом весе был как первый титульник в полутяжелом. Чистая доминация», – добавил Джонс.

Ранее стало известно, что на UFC 282, который состоится 10 декабря, Джонс может встретиться с экс-чемпионом Стипе Миочичем.

Бой Джона Джонса и Стипе Миочича за временный титул в тяжелом весе может возглавить UFC 282