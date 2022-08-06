Джон Джонс допустил, что его следующим соперником может быть Нганну

Бывший чемпион в полутяжелом весе , ожидающий дебюта в тяжелом весе, заявил, что может получить бой за титул против чемпиона .

«Я слышал слухи по поводу ноября, но, честно говоря, понятия не имею. Впрочем, слышал, что это может быть Нганну», – написал Джонс в соцсетях, общаясь с подписчиком.

Джонс – Нуньес: «Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры - нет. Добро пожаловать в клуб, Аманда»

Сехудо – о бое Джонса и Миочича: «Джон готов, Стипе должен определиться – он хочет драться или тушить пожары?»