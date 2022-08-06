Джон Джонс допустил, что его следующим соперником может быть Нганну

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, ожидающий дебюта в тяжелом весе, заявил, что может получить бой за титул против чемпиона Фрэнсиса Нганну.

«Я слышал слухи по поводу ноября, но, честно говоря, понятия не имею. Впрочем, слышал, что это может быть Нганну», – написал Джонс в соцсетях, общаясь с подписчиком.

Джонс – Нуньес: «Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры - нет. Добро пожаловать в клуб, Аманда»

Сехудо – о бое Джонса и Миочича: «Джон готов, Стипе должен определиться – он хочет драться или тушить пожары?»

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