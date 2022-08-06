Джон Джонс допустил, что его следующим соперником может быть Нганну

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, ожидающий дебюта в тяжелом весе, заявил, что может получить бой за титул против чемпиона Фрэнсиса Нганну.
«Я слышал слухи по поводу ноября, но, честно говоря, понятия не имею. Впрочем, слышал, что это может быть Нганну», – написал Джонс в соцсетях, общаясь с подписчиком.
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