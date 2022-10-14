Экс-боец UFC Холл: «Бойцы рискуют мозгами за 20 тысяч долларов, а ринг-герлз получают 70 тысяч»

Бывший боец UFC Юрайя Холл раскритиковал доходы бойцов в сильнейшем промоушене планеты. Спортсмен назвал риск для здоровья основной причиной, почему он решил закончить карьеру в ММА.

«Я просто развлекаюсь. Я покончил с ММА, но не покончил с зарабатыванием денег. Этот бой – отличная возможность, посмотрим, куда он меня приведет. Если появится еще одна такая возможность – да, я ей воспользуюсь.

Слушайте, UFC открыл и продвинул мою карьеру. Я много заработал там, контракты у всех разные. Есть много вещей, которые несправедливы по отношению к спортсменам, и если Джейк Пол высказывается о них – хвала ему.

Но делается ли что-то в связи с этим? Нет. Не буду вдаваться в подробности, но я знаю людей, которые зарабатываюсь $10+10 тысяч в UFC. Это просто смешно, потому что ты рискуешь мозгами, а чертовы ринг-герлз зарабатывают по $70 тысяч», – сказал Холл.

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