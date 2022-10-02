Джо Роган – о Нганну: «Он бы мог повторить рекорд Уайлдера в боксе»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган высоко оценил перспективы в боксе, если камерунец решится на уход из UFC.

«Фрэнсис Нганну чемпион UFC в тяжелом весе. Он суперспортсмен. В детстве, ему приходилось работать в песчаных шахтах. Это безумие, он очень физически сильный парень.

Сильнее, чем кто-либо. Он является рекордсменом по самому сильному удару. У него, вероятно, самый сильный удар на земле.

Он мог бы повторить рекорд Уайлдера, если бы пошел в бокс, а не начал заниматься ММА. Ему не нужно было бы учиться бить ногами. Он должен был научиться двигать корпусом и бить людей», – сказал Роган.

Нганну – о переговорах с UFC: «Я не собираюсь никуда уходить, но мне не приходило предложений»

Фрэнсис Нганну: «Нейт Диаз – свободный человек! Поздравляю»