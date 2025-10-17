  • Спортс
Алексеева отреагировала на слова Сантос: «Я болела за Яну, защищала от критиков. Мы ведь соотечественницы. Или уже нет?»

Ирина Алексеева отреагировала на слова Яны Сантос.

Ранее Яна Сантос пошутила над увольнением Ирины Алексеевой из UFC: «Провалила взвешивание, проиграла 90% боев и попалась на допинге. И это всего за четыре выступления»

«Спасибо, что думает обо мне, приятно очень. Но чтобы узнать ответы на вопросы, которые ее так сильно интересуют, можно спросить и лично, а не в социальных сетях. Ведь мы соотечественницы. Или уже нет? Как все вы знаете, я долго не раскрывала информацию о своей болезни, пока не пошла на поправку, а что касается допинга, то не дай Бог ей оказаться в моей шкуре.

Всем известно, что история с допингом была ошибкой USADA. Но откуда ей это знать, она не следит подробно за нашими спортсменами, только за результатами, видимо. Не суди – и не судим будешь. При этом их семейство тоже не без греха, ведь ее мужа Тиаго самого ловили на употреблении допинга.

А я болела за нее и защищала от всех критиков, когда ее Крис Сайборг отметелила. Многие ее называли мешком тогда, но я говорила, что она молодец, не побоялась выйти против такой машины. При этом я ее не знала лично. Но ведь она моя соотечественница, и мне было не приятно, что о ней так говорят», – сказала экс-боец UFC Ирина Алексеева.

Алексеева – об увольнении из UFC: «Я бы тоже уволила. Где‑то внутри надеялась, что дадут шанс»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
