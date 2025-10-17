Василевский – о Чимаеве: «Порадуйтесь, что спортсмен, говорящий на русском, стал чемпионом UFC»

Вячеслав Василевский рассказал, считает ли Хамзата Чимаева российским бойцом.

«Кто такой боец, представляющий Россию? Хамзат Чимаев долгое время жил в Швеции. До того, как он стал супермедийным спортсменом, мало кто знал, что он имеет отношение к России. Цепляться к этим вопросам…. Человек отдавал всего себя, чтобы заработать себе имя и деньги.

Это его дело, кого он хочет представлять. Но, наверно, Чимаев отчасти считает себя российским спортсменом. Хамзат приезжает сюда, тренируется и говорит по-русски. Не думаю, что Чимаев открещивается от России.

Ловить его на слове или каких-то его поступках глупо. Если бы Хамзат не сделал всего этого, мы бы про него не говорили. Порадуйтесь, что спортсмен, говорящий на русском, стал чемпионом», – сказал боец ММА Вячеслав Василевский .

На турнире UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе. После победы он поднял флаг ОАЭ, которые представляет в лиге.

