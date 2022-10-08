Гейджи сравнил бокс и ММА: «Наш спорт самый жестокий, но не самый опасный»

Теги UFC легкий вес (MMA) бокс Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи порассуждал о различиях бокса и смешанных единоборств. Гейджи заявил, что бокс – более опасный вид спорта.

«Наш спорт – самый жестокий, но далеко не самый опасный. Так что меня вполне устраивает то, чем я занимаюсь.

Бокс – гораздо более опасный спорт, чем тот, которым я занимаюсь», – сказал американец.

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