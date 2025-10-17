Дрикус дю Плесси: «Нет ни единого шанса, что Чимаев победит Перейру. Разговоры об этом – просто хайп»
Ране Хамзат Чимаев рассказал о желании провести поединок против Перейры в полутяжелом весе: «Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник».
«Хамзат вызвал на бой Алекса Перейру? Он часто говорит безумные вещи. Нет ни единого шанса, что он победит Перейру. Перейра – один из величайших бойцов в истории. А еще он очень крупный парень.
Он поднялся в полутяжелый вес, но все равно выглядел намного больше Магомеда Анкалаева. Это сумасшествие. Честно говоря, мне все эти разговоры кажутся хайпом. Не думаю, что есть реальные шансы, что этот бой состоится», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.
