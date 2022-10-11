Джейк Пол – о бое с Мейвезером: «Флойд точно примет показательный поединок, но я хочу испортить его рекорд»
Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол вновь заявил о желании подраться с легендарным чемпионом Флойдом Мейвезером, который завершил профессиональную карьеру и проводит выставочные поединки.
«Я думаю, он точно согласился бы на показательный бой. Но проблема в том, что я хочу провести настоящий профессиональный матч и испортить его идеальный рекорд, а на такое он вряд ли осмелится.
Но это сделало бы наш поединок в три раза громче, в три раза хайповее. Я уверен, в будущем мы с ним встретимся», – сказал Пол.
Мейвезер – о Джейке Поле: «Я горжусь им, но поединок с настоящим бойцом кончится плохо. Канело его вздрючит»
Джейк Пол – Мейвезеру: «Я готов встретиться с тобой. Я лишил тебя нуля в графе поражений»
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