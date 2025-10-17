  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Взвешивание перед UFC Fight Night 262: де Риддер и Аллен показали одинаковые цифры, Бекоев легче Белгаруи
0

Взвешивание перед UFC Fight Night 262: де Риддер и Аллен показали одинаковые цифры, Бекоев легче Белгаруи

В Ванкувере (Канада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 262. Ивент состоится в ночь на 19 октября – в главном событии пройдет поединок в среднем весе между Ренье де Риддером и Бренданом Алленом.

Результаты взвешивания:

● Ренье де Риддер (84,4 кг) – Брендан Аллен (84,4 кг);

● Кевин Холланд (77,3 кг) – Майкл Мэлотт (77,6 кг);

● Марлон Вера (61,7 кг) – Айманн Захаби (61,5 кг);

● Манон Фьоро (56,9 кг) – Жасмин Ясудавичус (56,9 кг);

● Коди Гибсон (61,7 кг) – Киленг Аори (61,5 кг);

● Мэтт Фревола (70,3 кг) – Кайл Нелсон (70,5 кг);

● Азамат Бекоев (83,9 кг) – Юсри Белгаруи (84,1 кг).

Ренье де Риддер: «Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. Возможно, даже смогу его перевести»

Орландо Блум сбросил 16 кг ради фильма про бокс. В центре сюжета – безумная весогонка

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC Fight Night
logoКевин Холланд
logoМарлон Вера
Азамат Бекоев
logoMMA
Брендан Аллен
Манон Фьоро
logoUFC
logoРенье де Риддер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хамзат Чимаев: «Хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник»
1115 октября, 16:51
Де Риддер заявил, что Коста требовал трехраундовый бой в промежуточном весе: «Если у тебя появляется такая возможность, то не будь сучкой. У тебя был шанс вернуться в титульную гонку»
1014 октября, 15:55
Диллон Дэнис: «Я мог бы победить Махачева и Джонса. Если UFC предложат какого-нибудь Холланда, то соглашусь драться хоть сейчас»
1812 октября, 16:45
Главные новости
Василевский – о Чимаеве: «Порадуйтесь, что спортсмен, говорящий на русском, стал чемпионом UFC»
215 минут назад
Алексеева отреагировала на слова Сантос: «Я болела за Яну, защищала от критиков. Мы ведь соотечественницы. Или уже нет?»
2сегодня, 16:05
Алексей Олейник: «Алмейда – хороший грэпплер, но у него не получится забороть Волкова. Даю 70% на победу Саши»
2сегодня, 15:05
Кормье раскритиковал определение тейкдауна в ММА: «Мераб повалил Сендхагена 5-6 раз, но никак не 20. Это были возвраты на мат»
2сегодня, 14:40
Дрикус дю Плесси: «Нет ни единого шанса, что Чимаев победит Перейру. Разговоры об этом – просто хайп»
5сегодня, 13:45
Топурия хочет провести бой с Махачевым на турнире UFC в Белом доме: «Никто еще не дрался за третий титул»
6сегодня, 11:50
Бекоев пообещал нокаутировать де Риддера: «Сделаю с ним то же, что и Малыхин»
3сегодня, 11:00
«Гигант». Петр Ян опубликовал фото с Исламом Махачевым
6сегодня, 10:45Фото
Умар Нурмагомедов: «Взять реванш у Мераба для меня важнее, чем получить пояс. Мести я хочу больше»
14сегодня, 10:25
Секундант Анкалаева: «У Магомеда было право перенести бой с Перейрой. Но он был уверен в себе, очень хорошую подготовку прошел»
6сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30