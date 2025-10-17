Взвешивание перед UFC Fight Night 262: де Риддер и Аллен показали одинаковые цифры, Бекоев легче Белгаруи
В Ванкувере (Канада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 262. Ивент состоится в ночь на 19 октября – в главном событии пройдет поединок в среднем весе между Ренье де Риддером и Бренданом Алленом.
Результаты взвешивания:
● Ренье де Риддер (84,4 кг) – Брендан Аллен (84,4 кг);
● Кевин Холланд (77,3 кг) – Майкл Мэлотт (77,6 кг);
● Марлон Вера (61,7 кг) – Айманн Захаби (61,5 кг);
● Манон Фьоро (56,9 кг) – Жасмин Ясудавичус (56,9 кг);
● Коди Гибсон (61,7 кг) – Киленг Аори (61,5 кг);
● Мэтт Фревола (70,3 кг) – Кайл Нелсон (70,5 кг);
● Азамат Бекоев (83,9 кг) – Юсри Белгаруи (84,1 кг).
Ренье де Риддер: «Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. Возможно, даже смогу его перевести»
