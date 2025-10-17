  • Спортс
2

Алексей Олейник: «Алмейда – хороший грэпплер, но у него не получится забороть Волкова. Даю 70% на победу Саши»

Алексей Олейник дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды.

«Жаилтон Алмейда – хороший грэпплер. Но не прям такой сильный. Грубо говоря, если взять уровень UFC, то он бы там был мастером спорта просто. Это не уровень условного [Фабрисио] Вердума. А у Волкова стала очень крутая борьба против грэпплинга. Я знаю Сашу много-много лет и я застал этапы его становления.

Я видел с самого начала, как он работал с борьбой. Раньше он очень плохо чувствовал себя в борьбе. Но за счет настойчивости, за счет упорной работы, за счет повышения силовых показателей он смог стать таким, что его очень сложно забороть. Я не верю, что у Алмейды это получится.

Я считаю Волкова фаворитом в процентном соотношении 70 на 30. Даже если схватка была бы по борьбе, я уверен, что Алмейда не смог бы одолеть Александра. А в ММА у него шансов гораздо меньше», – сказал бывший боец UFC Алексей Олейник.

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.

Аспиналл – о бое Волкова и Алмейды: «Александр находится в отличной форме. Я бы отдал предпочтение ему»

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoЖаилтон Алмейда
logoАлександр Волков
logoUFC 321
Волков - Алмейда
тяжелый вес (MMA)
logoАлексей Олейник
logoMMA
logoUFC
