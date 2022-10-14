Диллашоу – о бое со Стерлингом: «Он пытается вести психологическую войну, но со мной это не сработает»

Топовый боец легчайшего веса UFC Ти Джей Диллашоу высказался о грядущем поединке за титул против .

«Я стараюсь не испытывать к сопернику особой неприязни. Знаю, что дерусь лучше, когда просто расслаблен и получаю удовольствие. Я не держу зла или что-то в этом роде.

Думаю, Стерлинг просто уже придумывает оправдания тому, что я побью его. Он пытается вести психологическую войну, но со мной это не сработает», – сказал Диллашоу.

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