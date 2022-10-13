Сехудо о планах на возвращение: «Выбиваю дерьмо из Диллашоу, поднимаюсь в полулегкий вес и встречаюсь с Волкановски»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал про план на возвращение в октагон.
«Я выбираю Ти Джей Диллашоу. Раньше я склонялся в Алджамейну Стерлингу, но не думаю, что он захочет драться со мной. К тому же, у нас с Диллашоу большая сюжетная линия.
Я возвращаюсь, выбиваю дерьмо из Ти Джея, потом поднимаюсь в полулегкий вес и встречаюсь с Алексом Волкановски. Таков план», – сказал Сехудо.
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