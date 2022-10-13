Сехудо о планах на возвращение: «Выбиваю дерьмо из Диллашоу, поднимаюсь в полулегкий вес и встречаюсь с Волкановски»

Бывший чемпион в двух весовых категориях рассказал про план на возвращение в октагон.

«Я выбираю . Раньше я склонялся в , но не думаю, что он захочет драться со мной. К тому же, у нас с Диллашоу большая сюжетная линия.

Я возвращаюсь, выбиваю дерьмо из Ти Джея, потом поднимаюсь в полулегкий вес и встречаюсь с Алексом Волкановски. Таков план», – сказал Сехудо.

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