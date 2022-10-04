Стерлинг обвинил Диллашоу в употреблении допинга: «У меня нет сомнений, что он работает с каким-то врачом или принимает запрещенные препараты»

Чемпион UFC в легчайшем весе считает, что его будущий соперник употребляет допинг.

«У меня нет сомнений, что этот парень работает с каким-то врачом или принимает мизерное количество запрещенных веществ.

Он знает, что это дерьмо работает. Гарантирую вас, что он найдет способ получить преимущество. Он делает это на протяжении всей карьеры в UFC. Я смирился с этим. Что есть, то есть.

Чувствую, что это будет не первый бой в моей карьере, когда мой соперник употреблял запрещенные препараты. Так что я думаю, что моих навыков хватит, чтобы победить. Я делал это работу раньше, сделаю и сейчас», – сказал Стерлинг.

Бой Стерлинга и Диллашоу состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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