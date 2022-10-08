Стерлинг – о топах дивизиона: «Есть Вера, кузен Хабиба – очень крутой»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, кого видит своими конкурентами в дивизионе, помимо явных претендентов в лице Ти Джея Диллашоу и Петра Яна.
«Также держу в уме и Чито Вера. Двоюродный брат Хабиба крутой парень, есть очень много высокоуровневых бойцов – Рикки Саймон, Эдриан Янез. Сэндхаген недавно одержал большую победу над Ядонгом Соном, который очень опасен, одним ударом кого угодно может отправить спать.
В топ-10, даже в топ-15 все – мои потенциальные противники, но я не трачу время на мысли о том, кто будет следующим. Сфокусирован только на Ти Джее», – сказал Стерлинг.
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