Стерлинг – о топах дивизиона: «Есть Вера, кузен Хабиба – очень крутой»

Чемпион UFC в легчайшем весе рассказал, кого видит своими конкурентами в дивизионе, помимо явных претендентов в лице и .

«Также держу в уме и Чито Вера. Двоюродный брат крутой парень, есть очень много высокоуровневых бойцов – Рикки Саймон, Эдриан Янез. Сэндхаген недавно одержал большую победу над Ядонгом Соном, который очень опасен, одним ударом кого угодно может отправить спать.

В топ-10, даже в топ-15 все – мои потенциальные противники, но я не трачу время на мысли о том, кто будет следующим. Сфокусирован только на Ти Джее», – сказал Стерлинг.

Стерлинг – об Умаре Нурмагомедове: «Любой старый-добрый американский борец справится с этим парнем»

Умар Нурмагомедов ответил Стерлингу: «Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец»