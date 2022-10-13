Ти Джей Диллашоу: «Покажу Стерлингу, что такое борьба уровня первого дивизиона NCAA»

Боец легчайшего дивизиона UFC Ти Джей Диллашоу поделился ожиданиями от боя с чемпионом дивизиона .

«Это отличный бой для меня. Я очень разносторонний боец и лучше Стерлинга в борьбе. Меня не впечатлили его тейкдауны – понадобилось 22 попытки, чтобы оформить два перевода.

Не такой уж хороший расклад, но он настолько отчаянно пытался бороться, что это помогло ему. Я буду делать то, что у меня получается лучше всего. Покажу ему, что такое борьбе уровня первого дивизиона NCAA.

Я не терял свой пояс. Да, его отобрали, но я не терял его в бою. Люди забывают о том, как я доминировал, потому что я не выступал.

Так что я напомню всем, кто лучший в этом дивизионе. Я иду за поясом», – сказал Диллашоу.

Бой Диллашоу и Стерлинга состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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