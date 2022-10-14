Прохазка и Тейшейра проведут реванш в декабре 2022 года (журналист Джон Морган)

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка UFC 282 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка проведет первую защиту титула в бою с Гловером Тейшейрой, сообщает журналист Джон Морган.

По его информации со ссылкой на Хантера Кэмпбелла, бой состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282.

Напомним, что Прохазка стал чемпионом в бою именно с Тейшейрой, поймав бразильца на удушающий прием в главном событии UFC 275.

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