Чемпион UFC в полутяжелом весе проведет первую защиту титула в бою с , сообщает журналист Джон Морган.

По его информации со ссылкой на Хантера Кэмпбелла, бой состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282.

Напомним, что Прохазка стал чемпионом в бою именно с Тейшейрой, поймав бразильца на удушающий прием в главном событии UFC 275.

Анкалаев – Прохазке: «Фальшивый ниндзя, ты забыл упомянуть меня»

Блахович призвал UFC дать ему бой за титул: «Дайте мне Прохазку, и мы устроим величайший бой в истории Европы»