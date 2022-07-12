Блахович – Прохазке: «Твой самурайский кодекс не соблюдается»

Бывший чемпион в полутяжелом весе отреагировал на заявление действующего чемпиона , который заявил, что намерен дать реванш .

«Ян для меня самый большой вызов», – это твои слова. Респект тебе, чемпион, но твой самурайский кодекс не соблюдается», – написал поляк.

В начале июня Прохазка завоевал титул UFC, финишировав в пятом раунде Тейшейру.

Прохазка хочет дать реванш Тейшейре: «Покажу вам, почему я чемпион»

Прохазка – о следующем бое: «Решение еще не принято. Блахович – самый опасный боец в дивизионе, но я уважаю Тейшейру»