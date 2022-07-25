Анкалаев про бой Прохазка – Тейшейра: «Честно, я болел за старого, но такое бывает»

Российский полутяжеловес UFС Магомед Анкалаев поделился впечатлениями от поединка и в июле на 276.

«Да, мы смотрели этот бой толпой, с тренером… Тейшейра показал класс. Я не думал, что он так может подраться пять раундов, в таком темпе… он меня удивил, если честно.

Концовка – это самое обидное. Я, честно, болел за старого, и в концовке так получилось. Но такое бывает», – сказал Анкалаев.

Тейшейра проиграл удушающим приемом в пятом раунде и потерял титул чемпиона.

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