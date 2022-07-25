Анкалаев про бой Прохазка – Тейшейра: «Честно, я болел за старого, но такое бывает»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес UFС Магомед Анкалаев поделился впечатлениями от поединка Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры в июле на UFC 276.

«Да, мы смотрели этот бой толпой, с тренером… Тейшейра показал класс. Я не думал, что он так может подраться пять раундов, в таком темпе… он меня удивил, если честно.

Концовка – это самое обидное. Я, честно, болел за старого, и в концовке так получилось. Но такое бывает», – сказал Анкалаев.

Тейшейра проиграл удушающим приемом в пятом раунде и потерял титул чемпиона.

Вадим Немков: «Не думаю, что Смит создаст проблемы Анкалаеву»

Блахович – Прохазке: «Твой самурайский кодекс не соблюдается»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные