Анкалаев готов биться за титул в случае победы над Смитом: «Дэйна Уайт говорил, что победитель будет претендентом»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев заявил, что хочет получить титульный бой в случае победы над Энтони Смитом на UFC 277.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт назвал этот поединок претендентским, однако действующий чемпион дивизиона Иржи Прохазка изъявил желание дать немедленный реванш Гловеру Тейшейре.
«Нам последние два-три боя говорят, что дальше будет титульник. Последний раз Дане Уайту на пресс-конференции задали вопрос, и он ответил, что победитель боя Смит – Анкалаев будет претендентом. Посмотрим. Настрой, наоборот, хороший, и это чуть больше мотивирует», – сказал Анкалаев.
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