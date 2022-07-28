Анкалаев готов биться за титул в случае победы над Смитом: «Дэйна Уайт говорил, что победитель будет претендентом»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев заявил, что хочет получить титульный бой в случае победы над на UFC 277.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт назвал этот поединок претендентским, однако действующий чемпион дивизиона изъявил желание дать немедленный реванш .

«Нам последние два-три боя говорят, что дальше будет титульник. Последний раз Дане Уайту на пресс-конференции задали вопрос, и он ответил, что победитель боя Смит – Анкалаев будет претендентом. Посмотрим. Настрой, наоборот, хороший, и это чуть больше мотивирует», – сказал Анкалаев.

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