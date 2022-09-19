Менеджер Бивола: «Реванш с Канело может пройти во втором квартале следующего года»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе , ответил на вопрос о реванше с Саулем Альваресом после победы мексиканца в бою с Геннадием Головкиным.

«Жаль, конечно, что Геннадий в этот раз не смог, все таки возраст всегда хоть немного, но берет свое.

Реванш Дмитрия с Канело актуален, но сейчас наша задача – это поединок с Хильберто Рамиресом 5 ноября в Абу Даби.

Если говорить про реванш с Канело, учитывая, его слова после боя о травме руки, я думаю, что, вероятнее всего, реванш может произойти во втором квартале следующего года», – сказал Корнилов.

Эдди Хирн: «Не исключаю, что Бивол спустится в суперсредний вес, чтобы побороться за титулы Канело»

Канело – о реванше с Биволом: «Я хочу драться с Дмитрием, но мне нужен отдых»