Тренер Бивола: «Канело переоценен. В реванше с Дмитрием у него все сложится еще хуже»

, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе , заявил, что абсолютный чемпион в суперсреднем весе переоценен.

«То, что Канело переоценен, было видно еще в первом поединке с Биволом. Я и раньше не считал его суперзвездой. Он мощный и взрывной, но стоит на месте.

Его любят зрители, ему грамотно выбирали соперников в-от он и стал звездой. Как тренер могу сказать, что он переоценен и не настолько хорош, он не первый номер.

В реванше с Биволом у него все сложится еще хуже – это абсолютно точно. Дмитрий не раскрылся в первом бою, образ Сауля напрягал его.

В реванше он может завершить поединок ярче, если будет готов психологически. Но пока вернемся к тому, что Биволу нужно отбоксировать 5 ноября», – сказал Кириллов.

5 ноября в Абу-Даби Бивол проведет бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

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