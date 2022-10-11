Сехудо – об Оливейре: «Он начал вырубать соперников, когда поверил в себя»

Теги UFC Генри Сехудо легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо рассказал, за счет чего Чарльзу Оливейре удалось переломить ход неудачно складывавшейся карьеры.

«Оливейра стал настолько хорошим, потому что он идет на риск. Ему понадобилось определенное время, чтобы поверить в себя.

Он всегда был хорош, но когда Чарльз действительно поверил в себя, он начал вырубать соперников. Вот в чем заключается главное отличие Оливейры. Это было изменение способа мышления», – сказал Сехудо.

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