«Я заберу свой пояс, но ты можешь оставить себе свой Оскар». Сехудо и Стерлинг устроили перепалку

Бывший чемпион в двух весовых категориях хочет подраться с действующим чемпионом легчайшего дивизиона .

«На самом деле, я согласен с Алджо в одном: Ти Джей Пилюлешоу не заслуживает следующим драться за титул. Алджо-калека, у тебя есть рычаги влияния, как у чемпиона. Если ты хочешь драться с лучшими, я здесь», – написал Сехудо.

Стерлинг ответил: «Правда в том, что все мы мелкие сорняки, поэтому мне без разницы, кого из вас первым прополоть в октагоне».

«Эй, Алдерьмостейн, подпиши контракт! После того, как я тебя нокаутирую, я вручу тебе золотую олимпийскую медаль, чтобы ты почувствовал, каково это — быть настоящим чемпионом», – добавил Сехудо.

«Самое смешное во всем это то, что ты знаешь, что я тебя разнесу!» – продолжил Стерлинг.

«Слушай, задрот. Вероятно, твою ударку тренирует Эмбер Херд, потому что она у тебя полное дерьмо. Я заберу свой пояс, но ты можешь оставить себе свой Оскар», – закончил Сехудо.

Сехудо пошутил над Стерлингом: «Я усыновил ребенка, он талантливый актер, его легко уложить спать»

О’Мэлли – о бое Стерлинга и Диллашоу: «Они друг на друга похожи, но Алджо больше борется»