Ломаченко про бой Фьюри – Усик: «Габариты и скорость Тайсона не имеют значения»
Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко дал прогноз на возможный бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Усик – мой друг. Конечно, я думаю, что он победит. Усик покажет очень умный и техничный бокс с Тайсоном Фьюри.
Габариты и скорость Фьюри? Это не имеет значения», – сказал Ломаченко.
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