Ломаченко про бой Фьюри – Усик: «Габариты и скорость Тайсона не имеют значения»

Бывший чемпион мира по боксу дал прогноз на возможный бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Усик – мой друг. Конечно, я думаю, что он победит. Усик покажет очень умный и техничный бокс с Тайсоном Фьюри.

Габариты и скорость Фьюри? Это не имеет значения», – сказал Ломаченко.

Боб Арум: «Бой Усик – Фьюри может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта»

Эдди Хирн: «Джошуа хочет вернуться 17 декабря. Мы подбираем место для возрождения Эй Джея»