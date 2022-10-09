Ломаченко про бой Фьюри – Усик: «Габариты и скорость Тайсона не имеют значения»

Теги тяжелый вес Василий Ломаченко Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко дал прогноз на возможный бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик – мой друг. Конечно, я думаю, что он победит. Усик покажет очень умный и техничный бокс с Тайсоном Фьюри.

Габариты и скорость Фьюри? Это не имеет значения», – сказал Ломаченко.

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