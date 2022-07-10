Шакур Стивенсон вызвал на бой Василия Ломаченко: «Мы – два лучших боксера в мире!»

Непобедимый американский боксер бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.

«С кем бы я хотел подраться больше всего в Top Rank? Ломаченко. Я считаю нас отличными боксерами с серьезным боксерским IQ.

Отдаю ему должное. Он отличный боец с выдающейся работой ног. Я чувствую, что этот поединок должен состояться.

Не знаю, что сейчас происходит на Украине, но наш бой должен случиться.

Мы — два лучших боксера в мире! По технике и навыкам мы находимся на одном уровне. Мне кажется, наш бой должен произойти однажды», – сказал Стивенсон.

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