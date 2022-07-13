Джейк Пол: «Бокс загибался как вид спорта, пока я не пришел и не спас его»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Дэвин Хэйни Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Блогер и начинающий боксер Джейк Пол заявил о спасении бокса.

«Бокс загибался как вид спорта, пока я не пришел и не спас его. Я сделал это практически в одиночку, вместе с некоторыми другими тяжеловесами и легковесами.

Но преимущественно бокс был спасен мной, я начал осознавать, в чем была проблема. Из-за этого вы не видите крупнейших боев.

Тайсон Фьюри боится драться с Энтони Джошуа, он боится драться с Александром Усиком. Почему Джервонта Дэвис и Девин Хэйни не подерутся? Почему не подерутся Джервонта и Райан Гарсия? Почему эти большие бои не проходят?

Дело в том, что одна из сторон боится. Никто не знает, какая именно, но бокс погибает из-за того, что это не обязательные защиты. Никто не может заставить их устраивать бои, как это происходит в UFC», – сказал Пол.

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