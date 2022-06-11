Хэйни – о ближайших планах: «Мне нравится бой с Ломаченко, интересует бой с Дэвисом, столкновение со Стивенсоном неизбежно»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе заявил, что рассматривает различные варианты, планируя следующий поединок.

«Мне нравится бой с Ломой. Я думаю, что мир отдаст мне должное, если я подерусь с ним. Безусловно, меня интересует поединок с .

Это два имени, которые однозначно входят в мой список целей. – мой хороший друг, наше столкновение неизбежно.

В конечном итоге мы встретимся, но сейчас я сфокусирован на бойцах, которые выступают в легком весе», – сказал боксер.

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