Хэйни – о ближайших планах: «Мне нравится бой с Ломаченко, интересует бой с Дэвисом, столкновение со Стивенсоном неизбежно»

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Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни заявил, что рассматривает различные варианты, планируя следующий поединок.

«Мне нравится бой с Ломой. Я думаю, что мир отдаст мне должное, если я подерусь с ним. Безусловно, меня интересует поединок с Джервонтой Дэвисом.

Это два имени, которые однозначно входят в мой список целей. Шакур Стивенсон – мой хороший друг, наше столкновение неизбежно.

В конечном итоге мы встретимся, но сейчас я сфокусирован на бойцах, которые выступают в легком весе», – сказал боксер.

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