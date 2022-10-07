Стивенсон не верит в бой против Ломаченко: «Это будет разумный шаг для него»

Бывший чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон считает, что боя против Василия Ломаченко не будет. По мнению американца, Василий будет искать возможности подраться за титулы в легком весе.

«В конце концов, Ломаченко хочет получить пояса. Его мысли на самом деле не сосредоточенны на мне. Так что вы не можете винить меня, если он не захочет драться со мной прямо сейчас и пойдет по пути Девина Хэйни.

Вероятно, так поступить будет разумным шагом для него. Я просто должен сидеть сложа руки, и быть готовым, когда придет время», – заявил Шакур.

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