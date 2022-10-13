Уайлдер о желании Усика подраться с ним: «Я не хочу его спугнуть»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе отреагировал на желание чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика провести с ним бой.

«Не хочу делать громких заявлений, я не хочу его спугнуть. Усик говорит, что хочет подраться с победителем моего боя с Робертом Хелениусом.

Последним парнем, который хотел драться с победителем моего поединка, был Джозеф Паркер. Но в том бою я оформил сокрушительный нокаут, и Паркер пошел своим путем.

Так что я сделаю то, что должен. Надеюсь, что Усик человек слова, и дальше мы увидим отличный бой», – сказал Уайлдер.

Бой Уайлдера и Хелениуса состоится 15 октября в Нью-Йорке.

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