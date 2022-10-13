Уайлдер о желании Усика подраться с ним: «Я не хочу его спугнуть»
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на желание чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика провести с ним бой.
«Не хочу делать громких заявлений, я не хочу его спугнуть. Усик говорит, что хочет подраться с победителем моего боя с Робертом Хелениусом.
Последним парнем, который хотел драться с победителем моего поединка, был Джозеф Паркер. Но в том бою я оформил сокрушительный нокаут, и Паркер пошел своим путем.
Так что я сделаю то, что должен. Надеюсь, что Усик человек слова, и дальше мы увидим отличный бой», – сказал Уайлдер.
Бой Уайлдера и Хелениуса состоится 15 октября в Нью-Йорке.
Уайлдер нацелен на бой с Усиком: «Я отберу его титулы и дам шанс Энди Руису»
Менеджер Усика: «Если со стороны Фьюри не будет никаких оправданий, то мы подеремся в феврале»
Комментарии