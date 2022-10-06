Уайлдер про бой с Усиком: «Надеюсь, что он человек слова»

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер надеется, что после победы над подерется с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Слышал, что Усик посетит мой бой с Хелениусом. Я также слышал, что если Роберт победит, то станет обязательным претендентом.

Усик говорил о том, что подерется с победителем нашего противостояния. Он нравится мне как личность, и я ценю это. Надеюсь, что он человека слова и действительно встретится с победителем.

Большую часть карьеры я давал другим бойцам титульные шансы, так что приятно оказаться на другой стороне. Мне пришлось пройти через все, чтобы добраться сюда, так что бой с Усиком будет отличным.

Я не хочу смотреть за спину Хелениусу. Даже если я подерусь с Усиком, то после этого есть еще отличные поединки, включая бой с моим одноклубником Энди Руисом», – сказал Уайлдер.

Бой Уайлдера и Хелениуса состоится 15 октября.

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