Деонтей Уайлдер хочет бой с Энтони Джошуа: «Это все еще огромный поединок, в котором очень заинтересованы болельщики»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе высказался относительно боя с Энтони Джошуа.

«Люди часто задают мне вопрос по поводу Джошуа и многих других парней. Но чаще всего все равно спрашивают обо мне и Энтони.

Это все еще огромный поединок, с котором очень заинтересованы болельщики. Я всегда нахожусь в приподнятом настроении в такие моменты.

Если все пойдет по плану, если мы продолжим драться, то обязаны встретиться друг с другом. Я на протяжении многих лет пытался устроить с ним бой, но не достиг успеха. Впрочем, сейчас другое время», – сказал Уайлдер.

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