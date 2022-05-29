Конор: «Джошуа будет сложно отобрать у Усика пояса чемпиона»

Бывший чемпион в двух весовых категориях поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBA, IBF и WBO Александром Усиком и .

«Джошуа будет сложно отобрать у Усика пояса чемпиона. В последнем поединке он выступил не так, как хотел.

Он хороший парень, и я желаю ему всего самого наилучшего. Усик тоже отличный боксер. Надеюсь, они покажут зрелищный поединок.

Сейчас в боксе тяжелый вес просто огненный. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Макгрегор.

Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться в июле. В первом поединке в сентябре 2021-го украинец победил единогласным решением судей.

Джошуа про бой с Усиком: «Теперь я планирую пойти за нокаутом. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу»

Джошуа про бой с Усиком: «Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня»