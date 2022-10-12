Деонтей Уайлдер: «С удовольствием провел бы бой с Джошуа в Африке»

Бывший чемпион мира по боксу нацелен на бой с .

«С удовольствием провел бы этот поединок в Африке. Для всех это по-прежнему бой номер один в мире. Куда бы я ни пошел, люди везде говорят о моем бое с Джошуа.

У нас обоих есть африканские корни. Думаю, что было бы замечательно провести там бой, вернуться домой, на родину.

На этом континенте много наших людей. Я вижу, что это будет изумительный бой, каким бы ни был его исход. Мы получим уважение и любовь всех местных жителей.

Мы настроены серьезно. Нам нужно, чтобы они тоже были настроены серьезно. Мы пытались устроить этот бой, но не получилось. Теперь новый день и новое время. Все возможно», – сказал Уайлдер.

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