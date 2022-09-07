Усман признался, что после хай-кика Эдвардса у него случились провалы в памяти

Бывший чемпион UFC Камару Усман заявил, что столкнулся с частичной потерей памяти после поражения от .

«Я разговаривал с тренером Тревором Уиттманом, я общался со всеми вокруг. На видео я разговаривал с семьей, всех обнимал, но я ничего этого не помню.

Смутно помню, как сидел. Похоже, как будто Леон отправил меня в 20-минутный сон. Я пришел в себя в машине скорой помощи.

Меня спросили, «Ты помнишь, где ты?» Я такой: «Да, Солт-Лейк-Сити, UFC 278». Они: «Когда ты родился?» Я ответил на все вопросы идеально», – сказал нигериец.

Усман ответил на обвинения в употреблении допинга: «У меня были соперники, которые занимались этим, но сам я никогда этого не делал»

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