Усман признался, что после хай-кика Эдвардса у него случились провалы в памяти

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Камару Усман заявил, что столкнулся с частичной потерей памяти после поражения от Леона Эдвардса.

«Я разговаривал с тренером Тревором Уиттманом, я общался со всеми вокруг. На видео я разговаривал с семьей, всех обнимал, но я ничего этого не помню.

Смутно помню, как сидел. Похоже, как будто Леон отправил меня в 20-минутный сон. Я пришел в себя в машине скорой помощи.

Меня спросили, «Ты помнишь, где ты?» Я такой: «Да, Солт-Лейк-Сити, UFC 278». Они: «Когда ты родился?» Я ответил на все вопросы идеально», – сказал нигериец.

Усман ответил на обвинения в употреблении допинга: «У меня были соперники, которые занимались этим, но сам я никогда этого не делал»

Усман выложил мем о поражении Эдвардсу: «Не лучший момент для интервью»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные