Чарльз Оливейра: «Нокаутирую Махачева в первом раунде»
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.
— Как думаете, Махачев держит удар на уровне Хабиба? Является ли его подбородок его проблемой?
— Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном - у меня очень тяжелый удар. Если я попаду, он упадет.
— Каким видите поединок?
— Я нокаутирую Ислама в первом раунде.
Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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