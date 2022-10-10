Чарльз Оливейра: «Нокаутирую Махачева в первом раунде»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.

— Как думаете, Махачев держит удар на уровне Хабиба? Является ли его подбородок его проблемой?

— Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном - у меня очень тяжелый удар. Если я попаду, он упадет.

— Каким видите поединок?

— Я нокаутирую Ислама в первом раунде.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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