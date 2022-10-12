Хавьер Мендес: «Махачева нокаутировали прежде. Не буду утверждать, что это больше не повторится»

Хавьер Мендес, тренер легковеса UFC Ислама Махачева, поделился ожиданиями от боя с за вакантный титул в легком весе.

«Ислам всесторонне развитый боец. Если мы захотим драться в стойке, мы будем драться в стойке. Если мы захотим перевести бой в партер, мы переведем его в партер.

Могу сказать, что Ислам будет диктовать условия. Мы будем контролировать ход поединка. Однако случается всякое.

Ислама нокаутировали прежде. Не буду утверждать, что это больше не повторится. У Чарльза есть сила в руках и набор навыков, чтобы это осуществить», – сказал Мендес.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

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