Тайсон Фьюри: «Нашему бою с Джошуа помешала нехватка яиц у Эй Джея»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал срыв боя с .

«Я скажу предельно честно – нашему бою помешала нехватка яиц у Эй Джея. Джошуа не хотел этот бой, не продвигал его. Он не подписал контракт.

Я не знаю о ситуации с коммерческими правами. Для меня это звучит как очередные оправдания. Как я уже сказал, это нехватка яиц у Джошуа или нехватка...

Я пытаюсь подобрать правильное слово. Если ты мужчина, будь уверен в своей команде и убедись, что все дерьмо сделано. Но я бы сказал, что это нехватка яиц», – заявил Фьюри.

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