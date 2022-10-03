Хирн подтвердил отмену боя Фьюри и Джошуа: «Дедлайн прошел, и с тех пор я ничего не слышал»

Британский боксерский промоутер подтвердил срыв поединка за титул WBC в тяжелом весе между и .

«Естественно, люди не настолько глупые, чтобы не видеть, что Тайсон Фьюри установил два дедлайна для этого боя, и они прошли.

Публика говорит о препятствиях, но мы отправили на подпись нашу финальную версию контракта. Они хотят назначить своего партнера арбитром, но такие вещи не работают.

Дедлайн прошел, и с тех пор я ничего не слышал от Джорджа Уоррена. Так что, насколько нам известно, боя не будет. Мы бы с радостью продолжили дискуссии, но их у нас не было», – сказал Хирн.

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