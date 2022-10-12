Кевин Холланд заработал за бой с Хамзатом Чимаевым 800 тысяч долларов

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Инсайдер Мэни Мейер сообщил, что американский боец Кевин Холланд заработал 800 тысяч долларов за бой с Хамзатом Чимаевым на UFC 279.

Напомним, что соперником Чимаева должен был стать Нейт Диаз, но из-за проваленного взвешивания шведский боец подрался с Холландом.

Чимаев одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Бой Холланда и Томпсона 4 декабря возглавит UFC в Орландо. Ранее Кевин объявил о завершении карьеры

Холланд намекнул на завершение карьеры после поражения от Чимаева: «Получил зарплату и ухожу»

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