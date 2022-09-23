Холланд намекнул на завершение карьеры после поражения от Чимаева: «Получил зарплату и ухожу»

Американский средневес UFC Кевин Холланд в соцсетях сообщил о завершении карьеры.

«Это был хороший забег за последний месяц. Я получил зарплату и ухожу. Завершил карьеру до 30 лет», – написал Холланд.

29-летний Холланд на UFC 279 в начале сентября проиграл досрочно Хамзату Чимаеву. На счету американца 23 победы и восемь поражений в ММА.

Американцы раскритиковали Чимаева, который после победы над Холландом 11 сентября сказал «Аллаху Акбар»

Следующий бой Хамзата Чимаева состоится в среднем весе до конца года