Новичок UFC Никал вновь вызвал Чимаева на бой: «Все думают, что он неприкасаемый, но это не так»

Американский боец UFC Бо Никал хочет драться с .

«Я понимаю, что Хамзат сейчас один из лучших бойцов, поэтому я должен драться с ним. Я хочу быть лучшим в мире, а это значит, что я должен побеждать лучших парней. Это порадует меня! Я рожден для этого.

Если честно, то я не вижу многих людей, которые способны справиться с его давлением и победить его. Все думают, что он неприкасаемый, но это не так.

Что Чимаев собирается делать со мной? Неужели он меня поборет? Нет. Он собирается подчинить меня? Нет. Есть ли у него шанс нокаутировать меня? Думаю, да.

Но самый вероятный сценарий, это я повалю его на землю и сделаю с ним то, что он сделал со своими соперниками. Просто я настоящий борец.

Я боец, который пришел из настоящей борьбы. То, что он сделал с Кевином Холланлом и Ли Цзиньляном, я собираюсь сделать с ним», – сказал Никал.

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