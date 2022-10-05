Бой Холланда и Томпсона 4 декабря возглавит UFC в Орландо. Ранее Кевин объявил о завершении карьеры

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Бой полусредневесов Стивена Томпсона и Кевина Холланда в ночь с 3 на 4 декабря возглавит турнир UFC в Орландо.

«Фанаты боев, у нас есть для вас подарок. Бой Стивена Томпсона и Кевина Холланда возглавит турнир UFC Orlando», – анонсировал поединок промоушен.

Холланд после поражения от Хамзата Чимаева в сентября этого года сообщил, что завершает карьеру. Томпсон в последнем поединке проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду.

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