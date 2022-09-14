Сехудо назвал главный недостаток Чимаева: «Бензобак. Советую его соперникам затягивать бой, как можно дальше»

Теги UFC MMA Генри Сехудо средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Чимаев - Холланд Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо рассказал о слабых сторонах шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Если говорить о недостатках Чимаева, то я бы назвал его бензобак. Советую его соперника затягивать бой, как можно дальше.

Даже если вы проигрываете, то все равно должны заставить Хамзата пахать – заставить его заработать каждый тейкдаун. Только в таком случае вы действительно проверите этого парня.

Просто я заметил одну штуку в бою с Кевином Холландом. Даже несмотря на то, что Чимаев избавился от Кевина за 2 минуты 36 секунд, он все равно тяжело дышал. Его живот опускался и поднимался, а рот постоянно был открыт», – сказал Сехудо.

Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун

Шон О’Мэлли: «Разве Чимаев не проделал трюк с полотенцем на UFC 267?»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные