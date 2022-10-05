Энтони Смит: «Ян – один из самых удобных соперников для О’Мэлли»
Полутяжеловес UFC Энтони Смит дал прогноз на бой между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.
«Ян – один из самых удобных соперников для О’Мэлли. С точки зрения стилей. Я не говорю, что он фаворит, но ему вполне по силам победить.
Это будет интересный бой. Если Шон правильно разыграет свои карты, его ждет огромный успех», – считает Смит.
Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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