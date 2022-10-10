Шон О’Мэлли: «Не буду волноваться, если выиграю у Яна решением»

Американский боец Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя с россиянином Петром Яном.

«Я не думаю, что мне нужно выйти и нокаутировать очень быстро. Мне не нужно вырубить его менее чем за минуту, чтобы получить тот самый момент боя между Конором Макгрегором и Жозе Альдо.

Мне нужно просто победить его, потому что все знают, какой он боец и соперник. Я не буду волноваться, если выиграю у Петра решением. Я хочу финишировать его, но самое главное – победа», – сказал О’Мэлли.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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